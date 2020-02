Carminho é a convidada especial do mais recente Posto Emissor. A fadista, que se encontra a meio de uma digressão por auditórios, dentro e fora de fronteiras, esteve à conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira e recordou o início do seu percurso musical. "Comecei a ouvir fado na barriga da minha mãe. Ela diz que com quatro anos cantei o meu primeiro fado e com 12 já me achava uma profissional, porque já andava nas casas de fado", diz a artista. Para ouvir a partir dos 28 minutos e 32 segundos:

Entre outros assuntos, a fadista falou também sobre a questão da morte assistida, a sua ligação ao Brasil e a forma como lidou com as pressões da indústria musical. A canção de Billie Eilish para o novo James Bond, a idade adulta de Justin Bieber que a BLITZ testemunhou em Londres, os discos novos e os concertos que aí vêm passam também pelo quinto Posto Emissor.