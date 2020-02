A 2 de maio de 1980, os Joy Division davam aquele que seria o seu último concerto de sempre, na Universidade de Birmingham.

Esse concerto aconteceu meros 16 dias antes do vocalista Ian Curtis se suicidar, aos 23 anos de idade.

O concerto ficou marcado pela apresentação de um novo tema, intitulado simplesmente 'New One', que depois ganharia uma nova força com os New Order sob o título 'Ceremony'.

Durante o espetáculo, Ian Curtis mostrou-se algo debilitado, chegando mesmo a sair do palco durante uma interpretação de 'Decades' para receber assistência.

A última canção cantada por Ian Curtis foi o clássico 'Digital', que não constava do alinhamento. Confira-o aqui e ouça o registo da última performance do músico: