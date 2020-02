A morte de Deven Davis - mulher de Jonathan Davis - em 2018, devido a uma sobredose de drogas, marcou fortemente os Korn e o percurso da banda desde então.

Em entrevista à rádio Lazer 103.3, o guitarrista Brian Welch revelou que os Korn passaram a estar muito mais próximos do seu vocalista. "Visitámo-lo, só para estar com ele em casa dele", contou.

"Não sabíamos o que fazer, porque estávamos a meio de compor um disco ["The Nothing", de 2019]. Não sabíamos quando deveríamos voltar ao trabalho".

"Foi algo pesado para todos nós, porque estávamos todos ligados há anos, a ele, à mulher dele, à família dele", continuou. "Mas isso aproximou-nos e fez-nos gostar mais da vida".

"A tragédia faz-te pensar. A dor produz muitas coisas fizes, se a deixares. Se não, deita-te abaixo e torna-te amargo", rematou.

Recorde-se que os Korn passarão este ano por Portugal, para uma atuação no VOA - Heavy Rock Festival. A banda irá, também, fazer uma digressão em conjunto com os Faith No More.