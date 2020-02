Os Bon Jovi anunciaram o lançamento de um novo álbum, intitulado "Bon Jovi 2020".

O sucessor de "This House Is Not For Sale", de 2016, irá abordar tópicos como o controlo do acesso às armas de fogo, os problemas sentidos pelos veteranos nos Estados Unidos, a política ou a família.

O vocalista, Jon Bon Jovi, acrescentou ainda que o disco "abrange a vida, o amor e a perda".

Juntamente com o anúncio do novo álbum, os Bon Jovi divulgaram o single 'Limitless', disponível para escuta nas principais plataformas. Ouça-o aqui e confira o alinhamento:

1. ‘Beautiful Drug’

2. ‘Unbroken’

3. ‘Limitless’

4. ‘Luv Can’

5. ‘Brothers In Arms’

6. ‘Story Of Love’

7. ‘Lower The Flag’

8. ‘Let It Rain’

9. ‘Shine’

10. ‘Blood In The Water’