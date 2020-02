O carnaval de Paraibuna, no estado de São Paulo, contou este ano, com um bloco de samba bastante diferente.

O Carna Maiden é um bloco de samba que, como o nome poderá indicar, se inspirou nos Iron Maiden - contando para isso com «os maiores clássicos da Donzela de Ferro, em ritmo de marchinha, porém com as distorções, solos e passagens das versões originais».

O poster de apresentação não poderia ir mais de encontro ao propósito do bloco, mostrando a mascote dos Iron Maiden, Eddie, com um chapéu de frutas semelhante ao de Carmen Miranda. Veja aqui: