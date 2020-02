Rihanna recebeu este sábado o Prémio do Presidente, na cerimónia anual dos prémios da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP - National Association for the Advancement of Colored People).

A cantora foi premiada pela sua filantropia, tendo angariado milhões de dólares para o auxílio em catástrofes naturais, para a educação, e para a conscientização de diversos problemas por todo o globo.

"Hoje, isto não é sobre mim. O objetivo é muito maior do que eu, não é?", afirmou, em palco. "Não é maior que nós juntos, mas é maior que eu, porque o meu papel é um papel muito pequeno do trabalho que está a ser feito neste mundo, e do trabalho que falta fazer".

"Se há algo que aprendi, é que podemos consertar juntos este mundo. Não o podemos fazer se estivermos divididos. Não consigo sublinhá-lo o suficiente", continuou.

"Não podemos tornar-nos insensíveis, dizer que 'é um problema teu', 'é um problema das mulheres', 'é um problema dos negros', 'é um problema dos pobres'. Quantos de nós tem colegas, cônjuges e amigos de outras raças, sexos, religiões?".

"Quando estivermos a manifestar-nos, a protestar e a publicar sobre os nossos problemas, digam aos vossos amigos para vos apoiarem. Imaginem o que poderíamos fazer juntos. Obrigado por esta honra", concluiu.

Veja o discurso de Rihanna: