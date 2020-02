James Hetfield voltou esta semana aos palcos, para aquela que foi a sua primeira atuação desde que saiu da clínica de desintoxicação onde deu entrada em setembro passado.

O vocalista e guitarrista dos Metallica passou pelo Teatro Saban, em Los Angeles, para participar num concerto de homenagem ao cantor rock Eddie Money, falecido o ano passado.

Hetfield interpretou 'Baby Hold On', contando também a história de quando se cruzou com Eddie.

So, I got to hang out with Eddie - the last three years of his life. I saw the cleaned-up version of Eddie.

"Conheci-o num jogo dos [Oakland] Raiders. Ele ia cantar o hino nacional. Conheci-o antes de ele entrar em campo, e fiquei de pé atrás. Pensei: quem é esta besta pretensiosa?", contou.

"Mas ultrapassei isso, vi além do ego dele, ele viu além do meu. Tornámo-nos amigos, porque acho que os nossos egos eram do tamanho das nossas inseguranças".

Veja a atuação de James Hetfield: