É conhecido o gosto que Lou Reed tinha por música nova e, antes de morrer, em 2013, o músico elaborou duas playlists com as canções que então andava a escutar.

O ex-Velvet Underground, que controlava a sua própria conta oficial no Spotify, deixou no mundo duas listas com temas de artistas como Tom Waits ou Napalm Death, antes de sucumbir a uma doença no fígado.

Ambas as playlists têm como título "aquilo que ando a ouvir" e, para além dos supracitados, contêm velhos clássicos como Roy Orbison ou Prince e, talvez mais surpreendente, Nicki Minaj e Robyn.

Ouça aqui as duas últimas playlists de Lou Reed: