Justin Bieber teve de fazer uma escolha inusitada no programa de televisão "The Late Late Show", apresentado por James Corden. O cantor canadiano participou com o apresentador numa rubrica pouco aconselhável a pessoas com estômagos sensíveis e deparou-se com o desafio: ou deixava Corden rapar-lhe o bigode ou engolia uma colher de iogurte com formigas e um pedaço de um escorpião. Escolheu a segunda opção, como pode ver no vídeo abaixo.

Confrontado com a pergunta "que país tem os piores fãs", Bieber aceitou beber um batido de chili e camarão, tendo apenas respondido a um dos desafios sem comer: ordenou três amigas próximas de Hailey Bieber, a sua mulher, por ordem de preferência (as modelos Gigi Hadid, Kendall Jenner e Cara Delevingne). Recorde-se que Bieber editou recentemente o álbum "Changes" e a BLITZ esteve em Londres a escutá-lo em primeira mão e a assistir a um curto showcase do cantor.