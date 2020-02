Os Radiohead partilharam uma versão longa de 'Treefingers', tema instrumental de "Kid A", o seu quarto álbum de estúdio, que cumpre em 2020 o seu 20º aniversário.

O tema está disponível para escuta nas principais plataformas digitais, não se sabendo para já se os Radiohead o incluirão em alguma edição especial de aniversário de "Kid A", à semelhança do que fizeram com "OKNOTOK", em 2017, que celebrou os 20 anos de "OK Computer".

Ouça aqui 'Treefingers':