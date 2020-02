Um ano e meio depois de se estrear a solo com "Baia", Pongo, anteriormente conhecida como Pongolove, uma das vocalistas dos Buraka Som Sistema, acaba de editar o seu segundo EP, "Uwa", e está a receber rasgados elogios por parte da imprensa internacional.

Do britânico The Guardian, ao norte-americano New York Times, passando pela Rádio Nova de Paris (que lhe chama "embaixadora do kuduro no mundo"), o site norte-americano Pitchfork e o britânico NME, as publicações consideram a artista uma das revelações do ano.

Depois de o NME a ter considerado um dos 100 artistas essenciais para 2020 e de a revista Clash dizer "carismática e eclética até aos ossos, Pongo é o nome que circula nos lábios de toda a gente", a cantora viu o jornal Guardian considerá-la alguém "a ter debaixo de olho" e dizer que "a sua abordagem ao kuduro angolano e o seu rap explosivo estão embebidos com a energia de uma verdadeira sobrevivente" e o norte-americano New York Times fala do sucesso que começa a ter em França e no Reino Unido, onde dará concertos este ano.

Nascida em Angola, Pongo mudou-se com a família para Lisboa quando tinha apenas 8 anos, para fugir à guerra civil, e aos 16 começa a cantar com os Buraka Som Sistema, tendo dado voz ao êxito 'Kalemba (Wegue Wegue)'. O seu verdadeiro nome é Engrácia Silva, tendo adotado o nome Pongolove como homenagem à cantora congolesa M'Pongo Langu, falecida em 1990, que tinha como nome artístico M'Pongo Love. Em 2010, a cantora tornou-se notícia devido a problemas com as autoridades, depois de ter atingido um polícia com um ferro de engomar.

Em setembro de 2018 editou o primeiro EP, "Baia", e depois deste "Uwa" (palavra que significa "passo" em kimbundo, uma das línguas oficiais de Angola), que inclui os singles 'Quem Manda no Mic' e 'Canto', a cantora e rapper começa já a preparar o seu primeiro álbum, que deverá sair depois do verão.

Antes do álbum, Pongo dá concertos na França, Holanda, Suíça ou Espanha, tendo também atuações agendadas em Lisboa (Musicbox a 7 de maio), Luanda (a 21 de maio atua no concerto do encontro entre os presidentes de Angola e França) e Maputo (no festival Azgo, a 23 de maio).