Mikaela Spielberg deu uma entrevista ao tablóide britânico The Sun, onde revelou que pretende seguir carreira como atriz pornográfica.

Para a filha do realizador Steven Spielberg, esta foi "uma escolha positiva e empoderadora", rejeitando que a sua carreira no mundo da pornografia signifique um qualquer "fundo do poço".

"Percebi que não tenho que ter vergonha em sentir um fascínio por esta indústria, e queria fazer algo seguro, são e consensual", continuou.

Mikaela irá, no entanto, fazer apenas cenas a solo por respeito ao seu noivo, Chuck Pankow.

"Quero fazer este tipo de trabalho, posso 'satisfazer' outras pessoas, e de uma forma que não me faça sentir violada", acrescentou.

Mikaela Spielberg é filha adotiva do realizador e da atriz Kate Capshaw que, contou, não ficaram irritados com o seu anúncio - "apenas surpreendidos".