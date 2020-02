A notícia de uma digressão em versão holograma de Whitney Houston não foi recebida com grande entusiasmo no ano passado. Agora que o holograma da falecida cantora foi revelado, as críticas são ainda maiores, com os fãs a queixarem-se da imagem que representa a cantora, dizendo inclusivamente que é "assustadora".

Com o nome "An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" (algo como "uma noite com Whitney: a digressão do holograma de Whitney Houston"), a digressão começa a 25 de fevereiro no Reino Unido - prolongando-se, pelo menos, até 1 de abril, dia em que se realiza um espetáculo na Suécia - e as primeiras imagens foram agora divulgadas na televisão britânica.

A cunhada da cantora, Pat Houston disse, no ano passado, aquando do anúncio da digressão: "ela adorava o seu público e é por isso que sabemos que ela teria adorado este conceito holográfico. Esta digressão vai permitir aos fãs experienciar a fabulosa voz da Whitney e a sua paixão pela música durante muito tempo e ajudá-los a partilhar essa magia com gerações futuras".

Entre outras reações, há fãs a defenderem que o holograma parece uma personagem danificada do jogo "The Sims" e que é "assustador". Veja abaixo as primeiras imagens e algumas reações de fãs da cantora norte-americana, que morreu a 11 de fevereiro de 2012.