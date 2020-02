A convidada especial do mais recente Posto Emissor é Carminho, com “Maria”, o seu último álbum, ainda bem presente e entre concertos em teatros e auditórios. À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, a fadista de Lisboa fala-nos dos seus primeiros passos no fado, da ligação ao Brasil, dos concertos em teatros e auditórios que se avizinham e da forma como lidou com as pressões da indústria musical. A questão da morte assistida, na ordem do dia, passou também por esta conversa.

"As posições mais corajosas são as mais difíceis de assumir. Nunca tive de passar por essa situação, nem de perto. Eu luto pela vida no sentido de tentar contornar a vontade de morrer. Eu sei que isto pode parecer uma opinião 'light' mas é mais profunda do que parece". Para ouvir a partir dos 18 minutos e 28 segundos:

A canção de Billie Eilish para o novo James Bond, a idade adulta de Justin Bieber que a BLITZ testemunhou em Londres, os discos novos e os concertos que aí vêm passam também pelo quinto Posto Emissor.