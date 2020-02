Já é conhecido o cartaz do Knotfest at Sea, festival em forma de cruzeiro promovido pelos Slipknot.

Anthrax, Behemoth, Sevendust, DevilDriver, Skindred, Ho9909, Higher Power and Sleep Token juntam-se à banda norte-americana ao longo de cinco dias, de 10 a 14 de agosto, entre Barcelona (Espanha) e Nápoles (Itália).

Os Slipknot atuarão duas vezes e, além de concertos, haverá uma sessão de perguntas e respostas com a banda, bem como workshops de bateria com Jay Weinberg e Alessandro Venturella (respetivamente baterista e baixista da banda) e uma degustação do uísque do grupo.

O grupo de Corey Taylor regressa a Portugal pouco depois de terminado o cruzeiro, a 17 de agosto, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa.