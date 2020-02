O rapper norte-americano Pop Smoke, que morreu assassinado esta quarta-feira durante um assalto em Los Angeles, fazia parte do cartaz da primeira edição europeia do festival Rolling Loud, que terá lugar a 8, 9 e 10 de julho na cidade de Portimão.

No cartaz do festival português, Pop Smoke partilhava espaço com A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa, Lil Uzi Vert, Meek Mill, Gucci Mane ou Chief Keef, entre outros.

De seu verdadeiro nome Bashar Barakah Jackson, o artista era considerado uma das grandes promessas do rap, tendo editado duas mixtapes (a segunda, "Meet the Woo 2", na semana passada) e recolhido elogios de Cardi B ou Nicki Minaj.

Segundo a Rolling Stone, a polícia foi chamada pouco depois das 4 da manhã de quarta-feira à casa onde o rapper de Brooklyn se encontrava instalado na Califórnia, no seguimento de uma invasão por homens com máscaras e armados. Ainda levado para o hospital, depois de atingido a tiro, Smoke foi declarado morto à chegada. Os suspeitos ainda não foram apanhados.

'Welcome to the Party', o primeiro single do rapper, editado em abril do ano passado, abriu-lhe as portas tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, sendo posteriormente remisturado com as colaborações de Nicki Minaj e Skepta. Entre outras participações, Pop Smoke trabalhou com Travis Scott, Quavo ou H.E.R..

A morte de Pop Smoke chocou a comunidade artística norte-americana, motivando reações de nomes como Nicki Minaj, Chance the Rapper ou Ludacris.