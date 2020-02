No dia em que Kurt Cobain, que morreu em 1994, faria 67 anos, o site da Far Out Magazine elegeu as dez melhores letras do músico norte-americano ao serviço dos Nirvana.

Veja aqui as suas escolhas:



1. Smells Like Teen Spirit

2. Lithium

3. Heart Shaped Box

4. Serve the Servants

5. All Apologies

6. Dumb

7. In Bloom

8. Drain You

9. Something in the Way

10. About a Girl