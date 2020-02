Morreu o realizador brasileiro José Mojica Marins, mais conhecido como "Zé do Caixão". Tinha 83 anos e não resistiu a uma broncopneumonia, a qual estava a tratar num hospital em São Paulo. O anúncio da sua morte foi dado pela sua própria família.

Ao longo da sua carreira, "Zé do Caixão" tornou-se numa lenda do cinema de terror, através de filmes como "À Meia-Noite Levarei Sua Alma", de 1964. Internacionalmente, era conhecido como "Coffin Joe", a tradução em inglês da sua alcunha.

"Zé do Caixão" era, também, o nome que dava à personagem que encarnou em alguns dos seus filmes, e que trabalhava como coveiro. O seu último filme, "Encarnação do Demônio", data de 2008, tendo também realizado um segmento do filme "As Fábulas Negras", de 2015.

Em 2008, "Zé do Caixão" esteve em Portugal, a convite do festival MOTELx. Nessa edição foram exibidos alguns dos seus filmes, e o realizador participou também num workshop juntamente com a sua filha, Liz Marins.