Lana Del Rey cancelou os próximos concertos da sua digressão europeia, que devia começar amanhã, na Holanda.

A cantora e compositora norte-americana justificou a decisão com o facto de ter perdido a voz.

“Peço desculpa por desiludir-vos à última da hora, mas esta doença apanhou-me de surpresa e perdi por completo a voz. O médico recomendou que parasse quatro semanas. Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar”, escreveu em comunicado.

Lana Del Rey toca no NOS Primavera Sound, no Porto, no próximo mês de junho. À BLITZ, fonte da Ritmos - promotora de espetáculos que organiza o NOS Primavera Sound - garante que o concerto irá realizar-se, pois Lana Del Rey cancelou apenas as datas que tinha agendadas para as próximas quatro semanas.

