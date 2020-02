O músico norte-americano Yves Tumor é a mais recente confirmação para o cartaz do Vodafone Paredes de Coura. No festival minhoto, Yves Tumor irá atuar acompanhado pela sua banda.

O mote será a apresentação ao vivo dos temas do seu próximo álbum, "Heaven to a Tortured Mind", que sairá no próximo dia 3 de abril. O concerto marcará o regresso de Yves Tumor aos festivais portugueses após ter subido ao palco do NOS Primavera Sound, em 2019.

Yves Tumor junta-se, assim, a um cartaz que já contava com nomes como Pixies, IDLES, The Comet is Coming, Soulwax ou Mac DeMarco.

O Vodafone Paredes de Coura regressa à Praia Fluvial do Taboão entre os dias 19 e 22 de agosto. Os passes gerais, à venda nos locais habituais, custam €110,00.

Consulte a lista dos nomes confirmados até ao momento:

Pixies

Parquet Courts

Woods

Black Country

New Road

IDLES

The Comet Is Coming

(Sandy) Alex G

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segall & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points (Live)

BadBadNotGood

Boy Harsher

Pinegrove

Viagra Boys

L'Impératrice

Beabadoobee

Nu Guinea (Live band)

박혜진Park Hye Jin

Slowthai

Princess Nokia

Soulwax

Yves Tumor & Its Band