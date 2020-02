Numa altura em que anunciaram a digressão de 25 anos de carreira, os Foo Fighters assinalaram, também, no Twitter, uma marca histórica: as bodas de prata do seu primeiro concerto.

A 20 de fevereiro de 1995, a banda pisava um palco pela primeira vez. Foi em Seattle e a banda recorda assim a ocasião:



“Todas as bandas tiveram um momento, na sua história, em que decidiram tirar o equipamento da sala de ensaios e mostrar a sua música às pessoas pela primeira vez. Este foi o nosso, há 25 anos”.



“25 anos mais tarde, o medo de pisar um palco pode ser menor, mas o amor por fazer música com os meus amigos é maior que nunca. Feliz aniversário, rapazes”.