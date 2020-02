Destroyer, o projeto de Dan Bejar, regressa a Portugal para dois concertos, no próximo verão.

O músico canadiano, que este ano lançou o álbum “Have We Met”, atua no Hard Club, no Porto, a 30 de junho, e no Lisboa ao Vivo a 1 de julho.

Os bilhetes estão à venda e custam 20 euros (pré-venda) e 25 euros (no próprio dia), avança em comunicado a promotora Lovers & Lollypops.