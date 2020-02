Selena Gomez partilhou hoje, nas redes sociais, uma foto misteriosa.

Na mesma, a cantora surge de vestido branco, reclinando-se sobre uma cadeira num teatro vazio.

Na legenda, Selena Gomez escreveu apenas: “Não é fácil ser vulnerável, acreditem, mas eu vou lá” (“Vulnerable ain’t easy believe me, but I go there”).



A tirada pertence à letra de 'Dance Again', faixa do seu álbum novo, “Rare”, que ainda não foi editada como single.



Só no Instagram, Selena Gomez tem 168 milhões de seguidores.