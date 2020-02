Neil Young escreveu uma carta aberta a Donald Trump, poucas semanas após ter-se oficialmente tornado cidadão dos Estados Unidos e, portanto, elegível para votar nas próximas eleições presidenciais.

No seu website, o músico referiu-se a Trump como "uma desgraça para o [seu] país", e acusou-o de "destruir os nossos recursos naturais, o meio ambiente, e as nossas relações de amizade por todo o mundo".

Young afirmou ainda que o comportamento de Trump "é imperdoável" e deixou elogios ao seu antecessor, Barack Obama, "um homem melhor que tu".

"As tuas políticas, as tuas decisões e o teu pensamento a curto prazo continuam a exacerbar a crise climática", escreveu. "Os Estados Unidos da América, o meu país, não são o relvado de um dos teus campos de golfe, os quais podes pisar para que os outros jogadores errem".

"Sempre que a 'Keep on Rockin' in the Free World' ou outra canção minha é usada num dos teus comícios, espero que ouças a minha voz. Lembra-te que essa é a voz de um cidadão dos EUA, que paga os seus impostos, e que não te apoia. Vamos votar para te tirar daí e fazer da América grande outra vez", concluiu.