Os Rage Against the Machine (RAtM) angariaram quase 3 milhões de euros para fins de caridade, através da sua política de venda de bilhetes para a sua nova digressão.

Segundo anunciou o guitarrista Tom Morello, no Twitter, os RAtM conseguiram pôr um travão à revenda de bilhetes por parte de "candongueiros" em 85%, através da venda de bilhetes cujos lucros revertiam para caridade.

Só nos primeiros dias a banda norte-americana já conseguiu 2,8 milhões de euros com estes bilhetes, anunciou Morello:

Os Rage Against the Machine irão voltar à estrada este ano, para uma digressão pela América do Norte e Europa. A mesma terá início em El Paso, Texas, a 26 de março, terminando a 12 de setembro, em Viena, Áustria. Não foi anunciada qualquer data em Portugal.