Márcia celebra hoje, 19 de fevereiro, o seu aniversário. Para assinalar a ocasião, decidiu oferecer aos fãs 'Vai Passar Tudo Amanhã', uma canção da sua autoria, que estreou ao vivo no concerto do Coliseu de Lisboa, no passado mês de dezembro.

“A canção, totalmente produzida por mim, representa, musicalmente, um passo em direção a uma autonomia na minha linguagem e um atrevimento em relação aos arranjos que construí, e mesmo em relação ao que assumi em termos de conteúdo; ela é um desabafo rasgado que só se faz a quem se confia muito”, escreve Márcia em comunicado de imprensa.

“No final do concerto muita gente me pediu para disponibilizar essa canção e não o fazer seria recusar ouvir um pedido a quem me oferece carinho e me cuida. Escolhi o dia do meu aniversário para oferecer de volta essa confiança, retribuir o que me dão; o alento de ser escutado”, completa.

Ouça aqui 'Vai Passar Tudo Amanhã', canção na qual Márcia assumiu a produção e a interpretação de todos os instrumentos.