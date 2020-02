Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush são os nomes confirmados no dia 27 de junho do Rock in Rio-Lisboa, o único em que ainda não havia qualquer nome anunciado, avançou esta noite a SIC.

A abertura do palco mundo ficará a cargo dos Bush, que se tornaram conhecidos nos anos 90 com temas como 'Glycerine', 'Swallowed' ou 'The Chemicals Between Us'.

Recorde-se que os Xutos & Pontapés são a única banda portuguesa a marcar presença em todas as edições do Rock in Rio-Lisboa, desde que o festival aterrou no Parque da Bela Vista pela primeira vez em 2004.

Os ingleses Duran Duran e os noruegueses A-ha trazem a pop dos anos 80 em peso a Lisboa, representada por êxitos como 'Girls on Film', 'Wild Boys' ou 'A View to a Kill', dos primeiros, e 'Take on Me' e 'The Sun Always Shines on T.V.', dos segundos.

A nona edição do Rock in Rio-Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Os bilhetes, à venda nos locais habituais, têm preço único diário de €69,00 e os passes de fim de semana custam €112,00. Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

20 junho

Palco Mundo

The Black Eyed Peas

Camila Cabello

Ivete Sangalo

David Carreira

Galp Music Valley

I Love Baile Funk

Rolezinho

Iza

Cafuné

Bárbara Tinoco

Roda de Samba

21 de junho

Palco Mundo

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

Galp Music Valley

Xinobi

Incubus

The Black Mamba

Ego Kill Talent

El Columpio Asesino

Doctor Pheabes

Somersby Pool Parties

27 de junho

Palco Mundo

Duran Duran

A-ha

Xutos & Pontapés

Bush

Galp Music Valley

Delfins

Ney Matogrosso

Banda do Filme Variações

Somersby Pool Parties

28 de junho

Palco Mundo

Post Malone

Anitta

HMB

Galp Music Valley

DJ Big

Mundo Segundo & Sam The Kid

Plutónio

Giulia Be

Projota

Grognation

Somersby Pool Parties