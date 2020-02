Teve lugar esta terça-feira a cerimónia de entrega dos BRIT Awards, os prémios mais relevantes da indústria musical britânica.

Sem que nenhum artista obtivesse particular destaque, entre os vencedores da noite estiveram os Foals, que receberam o prémio para Melhor Grupo, superando concorrentes como Coldplay e Bring Me the Horizon.

No seu discurso de agradecimento, os Foals aproveitaram para vincar que gostariam, nos próximos anos, de ver "mais mulheres" nomeadas para aquela mesma categoria.

Billie Eilish também passou pelos BRIT Awards, e em grande: acompanhada por Hans Zimmer e Johnny Marr, a artista norte-americana estreou, ao vivo, 'No Time To Die', tema do próximo filme de James Bond.

A cerimónia, que homenageou a falecida apresentadora Caroline Flack, acrescentou ainda à lista de vencedores nomes como Stormzy, Lewis Capaldi ou Dave. Veja um resumo da gala feito pelo jornal Daily Telegraph e a lista completa de vencedores:

Melhor Artista Feminina

Mabel

Melhor Artista Masculino

Stormzy

Álbum do Ano

Dave, "Psychodrama"

Revelação do Ano

Lewis Capaldi

Melhor Grupo

Foals

Melhor Artista Feminina Internacional

Billie Eilish

Melhor Artista Masculino Internacional

Tyler, the Creator

Canção do Ano

Lewis Capaldi, 'Someone You Loved'

Produtor do Ano

Fred Again

Talento Emergente

Celeste