Billie Eilish cantou pela primeira vez ao vivo 'No Time To Die', tema que fará parte do próximo filme de James Bond.

A estreia aconteceu nos BRIT Awards, com a artista norte-americana a fazer-se acompanhar pelo compositor Hans Zimmer e pelo guitarrista Johnny Marr, ex-Smiths.

Para além de ter interpretado 'No Time To Die', Billie Eilish venceu também o BRIT para Melhor Artista Feminina Internacional. Veja aqui a lista completa de vencedores.