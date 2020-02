Foi hoje anunciado o painel de júri das duas semifinais do Festival da Canção. Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques (HMB), a radialista Isilda Sanches, Miguel Ângelo e o crítico de música e colaborador da BLITZ Rui Miguel Abreu foram as personalidades escolhidas para avaliar as canções a concurso este ano e selecionar as que passam à final.

A primeira semifinal decorre no próximo sábado e a segunda a 29 de fevereiro, com a final a acontecer a 7 de março. A votação do júri equivale a metade da votação final, com a outra metade a ser da responsabilidade do público (passam quatro canções de cada semifinal para a grande final). Consulte abaixo a lista completa de canções a concurso (que podem ser ouvidas seguindo este link), divididas pelas duas semifinais pela ordem de entrada em palco.

1ª Semifinal

Meera - 'Copo de Gin'

Filipe Sambado - 'Gerbera Amarela do Sul'

Ian Mucznik - 'O Dia de Amanhã'

Bárbara Tinoco - 'Passe-Partout'

Blasted Mechanism - 'Rebellion'

Elisa - 'Medo de Sentir'

JJaZZ - 'Agora'

Throes + The Shine - 'Movimento'

2ª Semifinal

Dubio feat. +351 - 'Cegueira'

Luiz Caracol e Gus Liberdade - 'Dói-me o País'

Judas - 'Cubismo Enviesado'

Kady - 'Diz Só'

Elisa Rodrigues - 'Não Voltes Mais'

Cláudio Frank - 'Quero-te Abraçar'

Tomás Luzia - 'Mais Real Que o Amor'

Jimmy P - 'Abensonhado'

A final realiza-se, este ano, no Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, e os bilhetes são esta quarta-feira (19 de fevereiro) colocados à venda, custando €10,00 para o primeiro anel e €5,00 para o segundo anel. A canção vencedora representará Portugal na Eurovisão, que se realiza em Roterdão, na Holanda.