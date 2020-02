Justin Bieber deu uma entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, na qual expressou a sua vontade em "proteger" Billie Eilish.

O artista canadiano traçou alguns paralelos com a sua própria carreira, dizendo que "não foi fácil ser tão novo, fazer parte da indústria [musical] e não saber para onde me virar".

"Toda a gente dizia que me adorava, e num segundo virava as costas", continuou. "É difícil. Quero que ela saiba que pode contar comigo, mas que não forçarei nenhuma relação com ela. Tem de ser natural. Se ela precisar de mim, estarei cá para ela".

Bieber não conseguiu, inclusive, esconder algumas lágrimas: "Só quero protegê-la. Não quero que ela endoideça. Não quero que ela passe por nada daquilo que passei. Não desejo isso a ninguém".

Após a entrevista, Billie Eilish partilhou, no Instagram, um trecho da mesma, juntamente com algumas fotografias dos seus tempos de 'Belieber' - com t-shirt e posters a condizer. E uma nota: "Ouçam o 'Changes'", escreveu, referindo-se ao novo álbum de Justin Bieber.