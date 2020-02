Jerry Cantrell anunciou que se encontra a trabalhar num novo álbum a solo, o seu primeiro em quase 20 anos.

O guitarrista dos Alice In Chains confirmou que irá editar o sucessor de "Degradation Trip", álbum que compôs em parceria com Robert Trujillo (hoje nos Metallica) e Mike Bordin (Faith No More), ainda este ano.

A revelação foi feita em duas entrevistas separadas, ao longo do último mês. À Gibson, Cantrell afirmou que está a preparar "coisas fixes para este ano".

"Estou nos Alice In Chains desde 1987. Foi sempre esse o meu primeiro amor e compromisso, mas [ao longo desse tempo] tive a oportunidade de fazer uns discos a solo. E desde que voltámos com a banda que não tive essa oportunidade", explicou.

A banda, continuou, "terminou a digressão em torno do 'Rainier Fog' em setembro, e regra geral tiramos um ano de folga após as tours. Já que assim é, pensei em dar uns concertos e trabalhar em música nova".

À People TV, o guitarrista confirmou que está a trabalhar no disco: "dei uns concertos em dezembro com alguns amigos, e pude tocar algum material dos meus discos a solo. Se gostaram do meu trabalho a solo ou do trabalho com os Alice In Chains, tenho a certeza de que também gostarão disto", garantiu.