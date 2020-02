Eric Clapton foi ontem, 17 de fevereiro, o anfitrião de um concerto de homenagem a Ginger Baker, baterista dos Cream que faleceu no final do ano passado.

O espetáculo aconteceu no Hammersmith Apollo, em Londres, e contou com a participação de vários ilustres do rock, como Roger Waters, ex-Pink Floyd, Ronnie Wood, dos Rolling Stones, Nile Rodgers ou Kofi Baker, filho do homenageado.

O alinhamento consistou sobretudo de canções de Cream e Blind Faith.

Veja aqui alguns dos vídeos.