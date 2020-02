Drake foi convidado surpresa de Post Malone durante um concerto deste, em Toronto, na passada sexta-feira.

O rapper canadiano subiu ao palco para interpretar 'Money in the Grave' e 'Life Is Good', tendo deixado rasgados elogios a Post Malone após a sua performance.

O autor de 'Hotline Bling' disse mesmo, ao público, que Post Malone é "um dos melhores seres humanos que encontrei na vida".

Recorde-se que Post Malone irá regressar a Portugal este ano, para uma atuação no Rock In Rio-Lisboa, a 28 de junho. Veja aqui a atuação de Drake: