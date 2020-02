Depois de, na semana passada, terem surpreendido os fãs com 'At the Door' e o anúncio de um novo álbum, os Strokes estão de volta com mais um single de antecipação de "The New Abnormal". A nova canção chama-se 'Bad Decisions' e vem acompanhada por um vídeo nostálgico e bizarro que pode ser visto abaixo.

"The New Abnormal" sucede a "Comedown Machine" de 2013 e tem edição agendada para o dia 10 de abril. Do alinhamento, além dos singles já revelados, fazem parte canções como 'The Adults Are Talking', 'Why Are Sundays So Depressing' ou 'Ode to the Mets'. Recorde-se que a banda regressa a Portugal para atuar no NOS Alive no dia 11 de julho, mesmo em que atuam os Da Weasel e os Two Door Cinema Club.