"Yellow", o novo álbum dos Calema, é o novo líder do top nacional de vendas, batendo assim os Green Day com "Father of All Motherfuckers", que se estreia na terceira posição. No segundo lugar está, esta semana, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish, que garantiu recentemente à artista norte-americana uma série de Grammys (incluindo o de Álbum do Ano).

O ex-One Direction Louis Tomlinson, que liderava a tabela na semana passada com "Walls", caiu para o 16º lugar. Em termos de novas entradas, há ainda a registar as seguintes: "The Gambler Song" de Mazgani (12º), "We're New Again - A Reimagining by Makaya McCraven" de Gil Scott-Heron (38º), "Have We Met" de Destroyer (39º), "American Utopia on Broadway" de David Byrne (47º) e "There Is No Other..." de Isobell Campbell (50º).

1. Calema - "Yellow"

2. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

3. Green Day - "Father of All Motherfuckers"

4. Camané & Mário Laginha - "Aqui Está-se Sossegado"

5. Eminem - "Music to Be Murdered By"

6. Elas - "9"

7. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

8. Harry Styles - "Fine Line"

9. Leonard Cohen - "Thanks for the Dance"

10. Capicua - "Madrepérola"

O top de streaming continua a ser liderado por 'Menina Solta', de Giulia Be, que a BLITZ entrevistou recentemente, e em segundo lugar está 'The Box' de Roddy Ricch. A única nova entrada no 10 mais escutados é 'Tusa', tema que junta Nicki Minaj e Karol G.

1. Giulia Be - 'Menina Solta'

2. Roddy Ricch - 'The Box'

3. Piruka & Bluay - 'Louco'

4. Tones and I - 'Dance Monkey'

5. The Weeknd - 'Blinding Lights'

6. Plutónio - 'Somos Iguais'

7. Future feat. Drake - 'Life is Good'

8. Arizona Zervas - 'Roxanne'

9. Karol G & Nicki Minaj - 'Tusa'

10. Julinho KSD - 'Hoji N'ka ta Rola'