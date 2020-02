Billie Eilish confessou, em entrevista à BBC, que deixou de ler comentários nas redes sociais. "Estavam a arruinar-me a vida... novamente", disse a artista norte-americana, "é estranho porque quanto mais fixes forem as coisas que tenho a possibilidade de fazer mais as pessoas me detestam. É uma loucura".

A cantora, que gravou recentemente a canção oficial do próximo filme de James Bond, 'No Time to Die', e que se sagrou grande vencedora dos prémios Grammy, defende ainda que "a Internet são uma cambada de trolls. O problema é que muito do que fazem é realmente divertido. Esse é o problema. É por ser divertido que ninguém para".

"Está pior neste momento, bem pior do que alguma vez esteve", acrescenta ainda, "mas é uma loucura eu ter continuado a ler comentários até agora, devia ter parado há muito tempo. Sempre quis manter contacto com os fãs e continuar a falar com eles. As pessoas arruinaram isso, para mim e para eles. E é uma treta (...) Eles são meus amigos. Mas sim, a Internet está a arruinar a minha vida, portanto desliguei".