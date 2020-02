Um concerto bipartido: é uma descrição possível para a atuação dos Big Thief, esta segunda-feira no Lisboa ao Vivo. Autores de dois belos álbuns em 2019, os norte-americanos encontraram na sala da zona oriental da cidade um berço de eleição para a sua música, delicada e emotiva; marcada pela atenção (e devoção) do público, suspenso de cada palavra de Adrianne Lenker, e pelo acerto da banda, a primeira metade do serão foi do mais inspirado que temos visto, no que toca a espetáculos de palco. E depois os Big Thief, que em Lisboa deram o primeiro concerto em três meses, decidiram apresentar canções novas: uma, duas, três, para natural júbilo do público, que se sentiu privilegiado pela oportunidade de conhecer em primeira mão o material inédito desta banda tão prolífica. Contudo, os enganos e paragens que macularam a estreia dessas canções - compreensíveis, por se tratar de inéditos - acabaram por contagiar as 'senhoras' que se seguiram, e foi desconcertante ver Adrianne Lenker parar de tocar 'Shark Smile', talvez a mais popular canção do seu grupo, murmurando não se lembrar da mesma. Pouco depois, também a interpretação de 'Cattails', brilhante momento de 'U.F.O.F.', o primeiro dos dois álbuns de 2019, acabaria por ser abortada, em virtude de Adrianne Lenker não conseguir afinar a guitarra de 12 cordas na qual a iria tocar. No meio deste desnorte inesperado, uma palavra para a plateia do Lisboa ao Vivo, que pacientemente continuou a apoiar a banda, ao invés de mostrar o seu desagrado.

Cá fora, depois do concerto, uma companheira de ofício de Adrianne Lenker partilhava a sua suspeita: tudo ia bem, muito bem, até os Big Thief decidirem tocar pela primeira vez canções novas. Aí, desconcentraram-se e perderam a oportunidade de se manterem no trilho de grande beleza pelo qual haviam seguido durante a primeira parte do espetáculo.

Tudo começou com um cântico quase ancestral de Adrianne Lenker que, com um simples dedilhar de guitarra e aquela voz bem desenhada a traço fino, foi capaz de silenciar a saudável efervescência rock de uma sala cheia de gente e expectativa. Seguiram-se 'From', comovente peça resgatada ao disco a solo de Miss Lenker, 'Mythological Beauty' e 'Not', num crescendo de intensidade que simultaneamente nos fazia querer ficar um pouco mais dentro de cada canção e de imediato espreitar a seguinte. Escrita de rajada num quarto em Glasgow, 'Not', do disco #2 de 2019, "Two Hands", foi mesmo um dos momentos mais viscerais da noite, cuspindo aquela raiva telúrica que parece ter sido urdida numa jam session com Neil Young. A vinheta de violência doméstica de 'Shoulders', na qual Adrianne Lenker explora o conceito de agressividade herdada do qual nos falou em entrevista, e 'Capacity', do álbum do mesmo nome, mantiveram a chama bem acesa, antes de a deriva pelo novo material lhes roubar o norte.

Apesar de 'Shark Smile', uma das canções mais aguardadas da noite, ter sido apresentada a meio gás, e de 'Cattails' ter ficado para outras núpcias, Lenker, Buck Meek, Max Oleartchick e James Krivchenia ainda foram capazes de alguns fogachos na segunda metade do "jogo"; 'Forgotten Eyes', de "Two Hands", trouxe o aconchego da deixa "Everybody needs a home and deserves protection", e "Capacity" encheu o Lisboa ao Vivo de ecos daqueles anos 90 em que o indie se chamava música alternativa, sem grande cinismo ou filtros de telemóvel.

Enquanto o sonho não se desfez, os Big Thief provaram que, ao vivo, conseguem manter o fogo e a finura das suas canções, acrescentando-lhes uma garra extra (como em 'Not') ou enriquecendo-as com a sensação de que é único aquele momento de partilha. Quando a bola de sabão rebentou, o público pareceu perceber que há noites assim e continuou de mão dada com Adrianne Lenker e amigos, até ao fim. Com fãs assim, não há dia mau que resista.