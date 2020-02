Os belgas Soulwax são a nova confirmação no cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura. Os irmãos Stephen e David Dewaele, que também se tornaram conhecidos por atuar em dupla enquanto 2manydjs, regressam assim a Portugal para atuar dois anos depois de editarem o álbum "Essential", o sexto da sua discografia.

Recorde-se que além de editar singles que apelam à dança, como 'E Talking' ou 'NY Excuse', a banda é conhecida pelo seu trabalho com os LCD Soundsystem ou Hot Chip e remisturas de canções de dEUS, Muse, Kylie Minogue, Daft Punk ou Tame Impala.

O coletivo belga junta-se assim a um cartaz que já conta com nomes como Pixies, IDLES, The Comet is Coming ou Mac DeMarco. O Vodafone Paredes de Coura regressa à Praia Fluvial do Taboão entre os dias 19 e 22 de agosto e os passes gerais, à venda nos locais habituais, custam €110,00. Consulte a lista dos nomes confirmados até ao momento.

Pixies

Parquet Courts

Woods

Black Country

New Road

IDLES

The Comet Is Coming

(Sandy) Alex G

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segall & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points (Live)

BadBadNotGood

Boy Harsher

Pinegrove

Viagra Boys

L'Impératrice

Beabadoobee

Nu Guinea (Live band)

박혜진Park Hye Jin

Slowthai

Princess Nokia

Soulwax