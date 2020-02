Os Skunk Anansie voltam a Portugal no final do ano, para concertos no Porto e em Lisboa.

A 9 de novembro, a banda de Skin atua no Coliseu do Porto. A 11 do mesmo mês, toca no Coliseu de Lisboa.

Os bilhetes para ver a digressão de celebração dos 25 anos de carreira dos Skunk Anansie custam, no Porto, entre 22 euros e 34 euros, e em Lisboa entre 28 euros e 34 euros, sendo colocados à venda a 21 de fevereiro.

No ano passado, os Skunk Anansie estiveram no festival EDP Vilar de Mouros. Recorde aqui as fotos.