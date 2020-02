Os Queen replicaram, pela primeira vez, o mítico alinhamento que levaram ao palco no concerto "Live Aid" em 1985 num concerto de beneficência em Sydney, na Austrália, este domingo. A banda britânica subiu ao palco com Adam Lambert para ajudar a angariar dinheiro para o combate aos fogos no país, num evento chamado "Fire Fight Australia".

Começando com 'Bohemian Rhapsody', o alinhamento de 22 minutos contou ainda com 'Radio Ga Ga', 'Hammer to Fall', 'Crazy Little Thing Called Love', 'We Will Rock You' e 'We Are the Champions'. Foi a própria banda que anunciou os planos, nas redes sociais, antes de subir ao palco: "pela primeira vez na história, os Queen com Adam Lambert vão apresentar o alinhamento icónico do Live Aid de 1985 esta noite no concerto de beneficência Fire Fight Austrália".

Durante o concerto, os Queen chegaram mesmo a transmitir uma gravação do vocalista original, Freddie Mercury, a incentivar o público do "Live Aid" a cantar com ele. Veja esse momento abaixo e outros dois excertos da atuação.