O incêndio que destruiu um armazém pertencente à Universal, na Flórida, em 2008 levou à perda de cerca de 500 mil masters, admitiu a editora.

Entre essas gravações estão trabalhos icónicos de artistas como os Nirvana, Soundgarden, Slayer, R.E.M. ou Elton John, entre outros.

À altura do incêndio a Universal não contactou os seus artistas, que só souberam ter perdido as suas masters no ano passado, após uma investigação do jornal The New York Times.

Desde então, alguns destes artistas decidiram processar a Universal exigindo da editora, em tribunal, uma lista com todas as gravações que foram destruídas no incêndio.

Para além dos mencionados, Sonic Youth, Beck, Bryan Adams e Sheryl Crow são outros dos artistas que ficaram sem as suas masters.

A editora afirma que guardou cópias das gravações noutros armazéns, apesar de não especificar que artistas ou trabalhos foram alvo das mesmas.

Acredita-se que as masters originais de "Nevermind", dos Nirvana, se tenham perdido para sempre, tal como a maioria da música gravada por Beck.