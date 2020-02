Morreu Andrew Weatherall, músico, DJ e produtor britânico. Contava 56 anos e sofria de uma embolia pulmonar.

Um dos responsáveis pela chegada do acid house às massas, entre o final dos anos 80 e o início da década de 90 do século XX, Weatherall foi um dos produtores de um dos discos com maior impacto dessa era, "Screamadelica", lançado pelos Primal Scream em 1991.

De acordo com um comunicado do seu 'management', o artista faleceu na manhã desta segunda-feira no Whipps Cross Hospital, em Londres, vítima de uma embola pulmonar. "Estava a ser tratado, mas infelizmente o coágulo de sangue chegou ao coração. A sua morte foi rápida e pacífica".

Depois de uma juventude ligada à cena pós-punk, Weatherall fez-se figura notada na música britânica enquanto DJ central no movimento acid house do final dos anos 80. Além disso, fez parte de projetos como os Sabres of Paradise, que evoluiriam para o duo Two Lone Swordsmen, tendo contudo obtido maior notoriedade através do seu trabalho com os Primal Scream em "Screamadelica", de 1991, um dos discos nucleares da cena acid.

Weatherall foi um dos produtores daquele que é comummente considerado um clássico do rock dançável do arranque da década de 90, destacando-se a sua intervenção em 'Loaded'. Single de êxito no Reino Unido, começou como uma remistura de 'I'm Losing More Than I'll Ever Have', do álbum anterior dos Primal Scream, tendo a canção sido desconstruída para fazer sobressair um loop de bateria proveniente de um disco pirata italiano e um sample de um filme de série B de Peter Fonda, "The Wild Angels", de 1966.

De entre os artistas por si 'remisturados' contam-se Björk, My Bloody Valentine, James, Future Sound of London, Manic Street Preachers e Saint Etienne, entre outros.

Primal Scream, Ed Simons (dos Chemical Brothers), Beth Orton, Tim Burgess (dos Charlatans) e o escritor Irvine Welsh estão entre os artistas a lamentar publicamente a morte de Weatherall.