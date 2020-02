Morreu, com apenas 15 anos, jovem atriz da Disney Nikita Pearl Waligwa.

Nikita fez parte do elenco de "A Rainha de Katwe", filme baseado na história de vida de Phiona Mutesi, sobre uma xadrezista oriunda de um bairro de lata no Uganda.

No filme, Nikita interpreta Gloria, uma amiga de Phiona, que lhe ensina as regras do xadrez.

A jovem atriz descobriu ter um tumor no cérebro ainda durante as rodagens do filme, e o realizador Mira Nair pediu ajuda para custear o tratamento de Nikita, na Índia.

Em 2017, Nikita foi considerada curada, mas um outro tumor foi descoberto no ano passado.