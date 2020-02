Foram cancelados os concertos de Lena d'Água no Hard Club, no Porto, a 27 de fevereiro, e no Lisboa ao Vivo, a 29 do mesmo mês.

Num site de venda de bilhetes, os espetáculos surgem como “cancelados”.

Contactada pela BLITZ, a editora da artista, a Universal, confirma que os concertos ficaram sem efeito, adiantando que deverão ser adiados “mais para a frente na tour” de apresentação de “Desalmadamente”, o disco que Lena d'Água lançou no ano passado e que a BLITZ considerou o melhor álbum português do ano.

O reembolso será feito de acordo com os trâmites habituais, junto do posto de venda ou plataforma online onde os bilhetes foram comprados.