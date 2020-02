Os HMB estão confirmados no Rock in Rio-Lisboa. A banda portuguesa vai abrir o Palco Mundo da Cidade do Rock no dia 28 de junho, o último do festival, juntando-se aos já anunciados Post Malone e Anitta.

Depois de em 2017 ter atuado no Palco Sunset, no Brasil, e em 2018 no palco secundário (Music Valley) do evento português, a banda de Héber Marques levará ao Parque da Bela Vista êxitos como “Não Me Leves a Mal” ou “O Amor é Assim” – canção que venceu um Globo de Ouro em 2017 -, além de temas do álbum "Melodramático", a editar em março de 2020.

O Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Além do Palco Mundo, por onde passarão nomes como Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Post Malone, Camila Cabello, Anitta, Black Eyed Peas, entre outros, já foi também anunciado o cartaz do Galp Music Valley, com Incubus, Ney Matogrosso, Delfins, The Black Mamba, Mundo Segundo & Sam The Kid, Giulia Be, Bárbara Tinoco, entre outros.

Os bilhetes diários estão à venda por €69, enquanto os passes de fim de semana custam €112.

O cartaz provisório é o seguinte:

PALCO MUNDO



20 de junho

Ivete Sangalo

Camila Cabello

Black Eyed Peas

David Carreira



21 de junho

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher