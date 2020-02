Adele voltou por breves instantes aos palcos, para cantar no casamento da sua melhor amiga.

No passado sábado, a autora de 'Someone Like You' esteve presente no casamento entre a ilustradora Laura Dockrill e Hugo White, guitarrista dos Maccabees.

Entre os convidados estavam nomes como Jessie Ware e Florence Welch, que foi vista a entoar 'Rolling in the Deep' à medida que Adele a cantava, juntamente com a banda do casamento, perto do final da cerimónia.

Esta foi a primeira performance pública de Adele desde que perdeu 45 quilos, após ter iniciado uma dieta rigorosa. Nas últimas semanas, a cantora tem-se mostrado irreconhecível.