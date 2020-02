Adele confirmou, durante o casamento da melhor amiga, Laura Dockrill, que o seu novo álbum chega em setembro. A artista britânica, que não edita um disco desde "25", de 2015, anunciou as notícias antes de cantar 'Rolling in the Deep', um dos seus maiores sucessos, no copo-de-água da boda, num pub no sul de Londres no passado sábado.

"Esperem o meu álbum em setembro", disse a artista perante uma plateia onde se encontravam também as cantoras Florence Welch (de Florence + The Machine) e Jessie Ware, segundo o jornal Daily Mail. Foi a própria Adele quem oficiou o casamento entre Dockrill e Hugo White (ex-Maccabees) e além de 'Rolling in the Deep' cantou também em dueto uma canção das Spice Girls.