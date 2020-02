Lady Gaga celebrou o dia de São Valentim partilhando uma fotografia com o seu novo namorado, o empresário Michael Polansky.

A fotografia mostra a cantora, de cabelo cor de rosa, lado a lado com Polansky. "Querido, estou borrada com batom?", escreveu, na legenda, deixando ainda votos de "um bom São Valentim para todos os meus 'monstros'".

Lady Gaga oficializou a sua relação com Michael Polansky no início do mês, também através de uma foto no Instagram. Os dois estarão juntos desde o réveillon.

Veja a foto: