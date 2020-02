Em pleno dia dos namorados, os Machine Head divulgaram um tema novo e de oposição a São Valentim. 'Circle the Drain' está disponível para escuta nas plataformas habituais, e vem acompanhado de um documentário de meia hora sobre a sua criação.

O tema foi parcialmente inspirado pelas saídas do guitarrista Phil Demmel e do baterista Dave McClain da banda, em 2018, e pelos divórcios de dois amigos próximos do vocalista Rob Flynn.

'Circle the Drain' sucede a 'Do Or Die' no que toca aos singles dos Machine Head e, à semelhança do seu antecessor, não deverá fazer parte de qualquer disco.

Recorde-se que os Machine Head irão regressar este ano a Portugal, para dois concertos nos Coliseus do Porto e Lisboa, a 23 e 24 de abril respetivamente. Os espetáculos inserem-se na digressão de celebração dos 25 anos de "Burn My Eyes", primeiro disco da banda.

Ouça aqui 'Circle the Drain':